Розбір слова "по-зимовому" за будовою

Українська мова
Розбір слова "по-зимовому" за будовою
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Автор: Гость
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Гость:
По - префікс, зим - корінь, ов, ому - суфікси, закінчення немає, по-зимовому - основа.
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