Отметить слова с неполногласием в корне! Краска, брак, прах, вред, плен.

Русский язык
Отметить слова с неполногласием в корне! Краска, брак, прах, вред, плен.
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