Прочитай текст из сказки. Для глаголов в скобках выбери нужную форму. Выпиши глаголов и назови форму наклонения. (Жить) когда-то король и королева. (Быть) у них дворец, (быть) королевство,быть) конечно, и подданные, а вот дете...

Русский язык

Прочитай текст из сказки. Для глаголов в скобках выбери нужную форму. Выпиши глаголов и назови форму наклонения. (Жить) когда-то король и королева. (Быть) у них дворец, (быть) королевство,быть) конечно, и подданные, а вот детей у короля и королевы не (быть). Однажды король (сказать): - Если бы у нас (родиться) сын, я (поставить) бы на площади перед дворцом фонтан. И (быть) бы из этого фонтана ровно семь лет высокая струя, да не воды, а доброго вина. - А я бы (приказать) поставить рядом с этим фонтаном другой фонтан, - (сказать) королева. - И (быть) бы из него не вино, а золотистое оливковое масло. Семь лет (приходить) бы к нему женщины с кувшинами и (благословлять) бы моего сына.

Автор: Гость