Вы попали на остров(не важно как) "Я современный Робинзон Крузо" 3 дня, как ты будешь выживать?
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Вы попали на остров(не важно как) "Я современный Робинзон Крузо" 3 дня, как ты будешь выживать?
Ответ(ы):
Гость:
Во первых я построю из палок убежище найду еду и попытаюсь нетерятся
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