Составьте уравнение по следующей схеме Fe2O3+C---gt;Fe+Co2

Химия
Составьте уравнение по следующей схеме Fe2O3+C---gt;Fe+Co2
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