Синтаксический разбор предложения :кто-то терем прибирал да хозяев поджидал
Русский язык
Синтаксический разбор предложения :кто-то терем прибирал да хозяев поджидал
Ответ(ы):
Гость:
Кто-то подлежащее, прибирал сказуемое,поджидал сказуемое, терем дополнение, хозяев дополнение
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