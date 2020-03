1. Для изготовления типографских красок получают сажу реакцией: A) 2CH4 + O2 -gt; 2CO + 4H2; B) 2CH -gt; C2H2; С) CH4 + H2O 800* -gt; CO + 3H2; D) CH4 -gt; C + 2H2; 2. Для изготовления пластмасс получают формальдегид реакцие...

Химия

1. Для изготовления типографских красок получают сажу реакцией: A) 2CH4 + O2 -gt; 2CO + 4H2; B) 2CH -gt; C2H2; С) CH4 + H2O 800* -gt; CO + 3H2; D) CH4 -gt; C + 2H2; 2. Для изготовления пластмасс получают формальдегид реакцией: A) 2CH4 -gt; C2H2 + 3H2; B) CH4 + O2 -gt; CH3OH; C) CH4 + O2 t -gt; H-C = O + H2O; D) CH4 + 2O2 -gt; CO2 + H2O; | H 3. Метиловый спирт в промышленности получают из "синтез-газа" по реакции. A) CH4 + O2 -gt; CH3OH + H2O; B) CH4 + O2 -gt; CO + H2; C) CH4 + O2 -gt; CO2 + H2O; D) CH4 + O2 -gt; C2H2 + 3H2; 4. В схеме реакции вещество A: CH4 + A -gt; CH3Cl + .A) HCl; B) Cl; C) Cl2; D) NaCl; 5. Массовые доли углерода и водорода в молекуле вещества соответственно равны - 83.72% и 16.28% Относительно плотность по водороду 21. Формула вещества: A) CH4; B) C3H8; C) C3H6; D) C3H4;.

Автор: Гость