Укажите предложения в котором подлежфщиее выражено именем существительным женского рода 1)на другую ночь отправился в дозор средний брат 2)цапля заплакала со стыда и воротилась назад 3) а дождь пустился как буто из ведра 4) он ...

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Укажите предложения в котором подлежфщиее выражено именем существительным женского рода 1)на другую ночь отправился в дозор средний брат 2)цапля заплакала со стыда и воротилась назад 3) а дождь пустился как буто из ведра 4) он начал прищуривать глаза

Автор: Гость