Какова скорость автобуса если он догнал пешехода через 15 минут при расстоянии7500м??тров
Математика
Какова скорость автобуса если он догнал пешехода через 15 минут при расстоянии7500м??тров
Ответ(ы):
Гость:
____7500:15 = 500км/ч___
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Укажите предложения в котором подлежфщиее выражено именем существительным женского рода 1)на другую ночь отправился в дозор средний брат 2)цапля за...
Химия
1. Для изготовления типографских красок получают сажу реакцией: A) 2CH4 + O2 -> 2CO + 4H2; B) 2CH -> C2H2; С) CH4 + H2O 800* -> CO + 3H...