Какова скорость автобуса если он догнал пешехода через 15 минут при расстоянии7500м??тров

Математика
Какова скорость автобуса если он догнал пешехода через 15 минут при расстоянии7500м??тров
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Гость:
____7500:15 = 500км/ч___
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