Дикие Буки, обитающие на Восточном Полюсе, устроили для своих малышей 8 маленьких ?? 5 больших гнёзд. В каждом маленьком гнезде поместилось 4 малыша а в каждом большом --- 6 малышей. Сколько малышей было у Диких Бук

Математика

Дикие Буки, обитающие на Восточном Полюсе, устроили для своих малышей 8 маленьких ?? 5 больших гнёзд. В каждом маленьком гнезде поместилось 4 малыша а в каждом большом --- 6 малышей. Сколько малышей было у Диких Бук

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