Дикие Буки, обитающие на Восточном Полюсе, устроили для своих малышей 8 маленьких ?? 5 больших гнёзд. В каждом маленьком гнезде поместилось 4 малыша а в каждом большом --- 6 малышей. Сколько малышей было у Диких Бук
Математика
Дикие Буки, обитающие на Восточном Полюсе, устроили для своих малышей 8 маленьких ?? 5 больших гнёзд. В каждом маленьком гнезде поместилось 4 малыша а в каждом большом --- 6 малышей. Сколько малышей было у Диких Бук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 8*4 и 6*5 и 8*4 плюс 6*5 тоесть 32 плюс 30 62 малыша было у диких бук
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пж)))на правила подобрать слова.Наречие с предлогом.Безударная гласная в корне слова(2 примера).Суффикс нн.
Литература
Русский язык
Запешите слова со значением <<умный>>, бытующие в различных русских народных говорах, и определите, какое из слов стало общеизвестным и...