Диктант по складних іменниках та прикметниках 40 слів
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Диктант по складних іменниках та прикметниках 40 слів
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Заповніть пропуски: Нац... банк,тонно...кілометр,суспільно... корисний,контр...адмірал,розрив...трава,чар...зілля,:125...річний,народно...господарський,геолого...розвідувальний,південно...східний,навчально...виховний,договірно...правовий,сніжно...білий, вантажно...розвантажувальний,напів...шкіряний,Паровозо/будівний, гостро/дефіцитний, науково/технічний, садово/городній, військово/зобов'язаний, вісімнадцяти/градусний, лісо/захисний, всесвітньо/відомий, політико/економічний, приватно/власницький, східно/український, дерево/обробний, м'ясо/молочний, молочно/консервний, електронно/обчислювальний, мільйонно/голосий, темно/зелений, вище/зазначений, ветеринарно/зоотехнічний, фінансово/промисловий, різко/виявлений, теоретико/пізнавальний, вокально/інструментальний, спортивно/оздоровчий, жовто/гарячий, темно/шоколадний, червоно...бурий, машино...будівний, праце...здатний,
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