ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА....Мозг уже не работает... 1)В каком рядо пишется одна и таже бу??ва? 1.с..грать,сверх..нтересный; 2.без...мянный,под..тожит; 3.дез..нформация,из..скатель; 4.пред..стория,меж..нститутный.

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА....Мозг уже не работает... 1)В каком рядо пишется одна и таже бу??ва? 1.с..грать,сверх..нтересный; 2.без...мянный,под..тожит; 3.дез..нформация,из..скатель; 4.пред..стория,меж..нститутный.

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