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Sos!!!!!!!!! алгебра...
Алгебра
Sos!!!!!!!!! алгебра...
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=((55+60)/60)•15/8 = 88/60•15/8 =2.75
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