СРОООООООЧНО !! Помогите !!! Ответьте на вопрос пожалуйста ! Назовите елементы , име??щие атомы с одинаковым количеством всех s- i всех p- елементов .

Химия
СРОООООООЧНО !! Помогите !!! Ответьте на вопрос пожалуйста ! Назовите елементы , име??щие атомы с одинаковым количеством всех s- i всех p- елементов .
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Гость:
Таких атомов нет, есть только ионы, а их очень много.
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