Выпишите примеры стран разных видов
География
Выпишите примеры стран разных видов
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Гость:
Австралия, Китай, Америка, Ватикан, Греция, Россия А сколько всего надо ?
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