Какая структура исполняет функцию ядра в прокариотных организмах? помогите плиз

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Кольцевая молекула ДНК, которая располагается непосредственно в цитоплазме -"бактериальная хромосома".Есть еще плазмиды - вне хромосомные отдельные молекулы ДНК, которые способны автономно удваиваться и при делении передаваться дочерним клеткам.