Какая структура исполняет функцию ядра в прокариотных организмах? помогите плиз
Биология
Какая структура исполняет функцию ядра в прокариотных организмах? помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кольцевая молекула ДНК, которая располагается непосредственно в цитоплазме -"бактериальная хромосома".Есть еще плазмиды - вне хромосомные отдельные молекулы ДНК, которые способны автономно удваиваться и при делении передаваться дочерним клеткам.
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