Пожалуйста, помогите, срочно химия 10 класс

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1 - г 2 - а,б 3 - е 4 - д 5 - в зная плотность во водороду, найдем молекулярную массу: 56*2=112 г/моль Уравнение: СхНу + О2 = CO2+H2O Составим пропорции: 35,2г хг 16,2г уг CO2 - C Н2О - 2Н 44г 12г 18г 2г , откуда получим: х=9,6 у=1,8 9,6/12 : 1,8/1 = 0,8/0,8 :1,8/0,8 = 1:2 n = 112/(12+1*2)=8 Тогда ответ: С8Н16 - октен