Пожалуйста, помогите, срочно химия 10 класс

Химия
Пожалуйста, помогите, срочно химия 10 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - г 2 - а,б 3 - е 4 - д 5 - в зная плотность во водороду, найдем молекулярную массу: 56*2=112 г/моль Уравнение: СхНу + О2 = CO2+H2O Составим пропорции:   35,2г     хг              16,2г       уг CO2 - C                  Н2О   -  2Н  44г       12г               18г        2г , откуда получим: х=9,6          у=1,8 9,6/12 : 1,8/1 = 0,8/0,8 :1,8/0,8 = 1:2 n = 112/(12+1*2)=8 Тогда ответ: С8Н16 - октен
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