Найти пертметр если длина прямоугольника равна 15см4мм а ширина в два раза меньше
Математика
Найти пертметр если длина прямоугольника равна 15см4мм а ширина в два раза меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=? Длина=15 см 4 мм Ширина =?,в 2 раза меньше 15 см 4 мм =150 мм +4 мм =154 мм 1) 154:2=77 мм = 7 см 7 мм 2) 154+154+77+77 =154*2+77*2= 308 + 154 = 462 мм= 46 см 2 мм это периметр прямоугольника ответ 46 см 2мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
Химия
СРОООООООЧНО !! Помогите !!! Ответьте на вопрос пожалуйста ! Назовите елементы , име??щие атомы с одинаковым количеством всех s- i всех p- елементов .
Другие предметы