Найти пертметр если длина прямоугольника равна 15см4мм а ширина в два раза меньше

Математика
Найти пертметр если длина прямоугольника равна 15см4мм а ширина в два раза меньше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=? Длина=15 см 4 мм Ширина =?,в 2 раза меньше 15 см 4 мм =150 мм +4 мм =154 мм 1) 154:2=77 мм = 7 см 7 мм 2) 154+154+77+77 =154*2+77*2= 308 + 154 = 462 мм= 46 см 2 мм это периметр прямоугольника ответ 46 см 2мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите найти ошибки плесс
Ответить
Русский язык
Орфоэпический разбор слова тотчас,туфля,что
Ответить
Химия
СРОООООООЧНО !! Помогите !!! Ответьте на вопрос пожалуйста ! Назовите елементы , име??щие атомы с одинаковым количеством всех s- i всех p- елементов .
Ответить
Другие предметы
Центрами каких 3-х районов являются поселки городского типа? ( Московская область )
Ответить
Биология
Какая структура исполняет функцию ядра в прокариотных организмах? помогите плиз
Ответить