Помогите найти ошибки плесс

Гость: Гость:

1.С падением Западной римской империи, а не Восточной. 2. Олигархов в то время не было. 3. Артур не был королём Франции. 4. Париж, Лондон,Аахен и Константинополь не были городами государствами, а были столицами государств. 5. Карл великий не основывал академию. 6.Королевские дворцы не были центрами христианской культуры. 7.Империя Александра Македонского существовала в древнем мире, а не в средневековье. 8.Карл великий не был Саксом.