Дима меняет число, записанное на доске, по следующим правилам: если число делится ??а 3, то он вычитает из него 2; если число дает остаток 1 при делении на 3, то он вычитает из него 1; если число дает остаток 2 при делении на 3...

Математика

Дима меняет число, записанное на доске, по следующим правилам: если число делится ??а 3, то он вычитает из него 2; если число дает остаток 1 при делении на 3, то он вычитает из него 1; если число дает остаток 2 при делении на 3, то он прибавляет к нему 2. Дима начинает с числа 1001. Какое число будет на доске после 300 таких операций?

Автор: Гость