Дима меняет число, записанное на доске, по следующим правилам: если число делится ??а 3, то он вычитает из него 2; если число дает остаток 1 при делении на 3, то он вычитает из него 1; если число дает остаток 2 при делении на 3...
Математика
Дима меняет число, записанное на доске, по следующим правилам: если число делится ??а 3, то он вычитает из него 2; если число дает остаток 1 при делении на 3, то он вычитает из него 1; если число дает остаток 2 при делении на 3, то он прибавляет к нему 2. Дима начинает с числа 1001. Какое число будет на доске после 300 таких операций?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После 300 операций будет число 1001 так как если его делить на три получится остаток два. затем мы снова прибавим два по условию задачи, и получим 1001. это будет повторятся вечно
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