Дима нашел в лесу 120 опят,Это в 3 раза меньше числа опят,найденных Колей.Вместе мальчики нашли 160 опят.Сколько опят нашел Коля? Имеет ли задача решение?Что нужно изменить в тексте задачи ,чтобы она имела решение?

Математика

Дима нашел в лесу 120 опят,Это в 3 раза меньше числа опят,найденных Колей.Вместе мальчики нашли 160 опят.Сколько опят нашел Коля? Имеет ли задача решение?Что нужно изменить в тексте задачи ,чтобы она имела решение?

Автор: Гость