Дима нашел в лесу 120 опят,Это в 3 раза меньше числа опят,найденных Колей.Вместе мальчики нашли 160 опят.Сколько опят нашел Коля? Имеет ли задача решение?Что нужно изменить в тексте задачи ,чтобы она имела решение?

Математика
Дима нашел в лесу 120 опят,Это в 3 раза меньше числа опят,найденных Колей.Вместе мальчики нашли 160 опят.Сколько опят нашел Коля? Имеет ли задача решение?Что нужно изменить в тексте задачи ,чтобы она имела решение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта задача не имеет решения, т.к. если Дима нашел 120 опят, то по условию Коля нашел 120*3=360 опят. 120+360 точно не равно 160 Чтобы задача имела решение, нужно изменить число найденных обоими ребятами опят.
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