Туристы в первый день прошли 5/21 части от всего предполагаемого пути, а во второй д??нь прошли 3/5 части пройденного в первый день. Сколько км длина всего пути, если во второй день туристы прошли 18 км?

Математика

Туристы в первый день прошли 5/21 части от всего предполагаемого пути, а во второй д??нь прошли 3/5 части пройденного в первый день. Сколько км длина всего пути, если во второй день туристы прошли 18 км?

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