Туристы в первый день прошли 5/21 части от всего предполагаемого пути, а во второй д??нь прошли 3/5 части пройденного в первый день. Сколько км длина всего пути, если во второй день туристы прошли 18 км?
Математика
Туристы в первый день прошли 5/21 части от всего предполагаемого пути, а во второй д??нь прошли 3/5 части пройденного в первый день. Сколько км длина всего пути, если во второй день туристы прошли 18 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5*5/21=3/21=1/7(пути) - 18км 18*7=126(км) - длина всего пути
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