На сколько можно сократить 400/900 Чтобы получить несократимую дробь

Математика
На сколько можно сократить 400/900 Чтобы получить несократимую дробь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разумеется, если есть нули, то при сокращении мы с легкостью можем их убрать. Получается дробь .
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