В 2х коробках лежали конфеты по 10 конфет в каждой
Математика
В 2х коробках лежали конфеты по 10 конфет в каждой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*10=20 Всего 20 конфет
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