Помогите пожалуйста Найдите значения выражений: 1) arc sin(1)= 2)arc tg(-1)=
Алгебра
Помогите пожалуйста Найдите значения выражений: 1) arc sin(1)= 2)arc tg(-1)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)= 90 2)=-45 надеюсь правильно
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