Отношения троекурова и дубровского к крестьянам
Литература
Отношения троекурова и дубровского к крестьянам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троекуров не любил своих крестьян,,шкуры с них здерал",но они его уважали ,потому что он был знатным человеком.А Дубровский любил своих крестьян,он их не бросал хотя(!!!спойлер!!!) он их потом оставил.Он их любил и не обижал,крестьяне вроде его,а относился к ним он как с людьми ,но и приказывал им,когда сжёг свой дом(уже не свой) то до начало поджога не оставил там не одного из своих крестьян!
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