Отношения троекурова и дубровского к крестьянам

Гость: Гость:

Троекуров не любил своих крестьян,,шкуры с них здерал",но они его уважали ,потому что он был знатным человеком.А Дубровский любил своих крестьян,он их не бросал хотя(!!!спойлер!!!) он их потом оставил.Он их любил и не обижал,крестьяне вроде его,а относился к ним он как с людьми ,но и приказывал им,когда сжёг свой дом(уже не свой) то до начало поджога не оставил там не одного из своих крестьян!