Найти пять предложений с однородными членами и обобщающим словом в книге (любой). ((((((((Пожалуйста ))))))))
Литература
Найти пять предложений с однородными членами и обобщающим словом в книге (любой). ((((((((Пожалуйста ))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)На улицах завели самые красивые цветы:хризантемы,георгины,астры. 2)У нас здесь всякие грибы:грузовики,белые,подосиновики. 3)Вокруг школы посажены деревья:берёза,клён,липа,рябина. 4)В море отражается все:небо,облака,звёзды. 5)На залистах лугах островами стали обозначаться самые высокие места:холмики, бугорки...
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