Реши уравнение (431-a)+712=946 быстреееееееееее плиз.
Математика
Реши уравнение (431-a)+712=946 быстреееееееееее плиз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(431-а)+712=946 431-а=946-712 431-а=234 а=431-234 а=197
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