Дима шел 3 часа ,при этом его скорость была больше 4 км\ч,но меньше 6 км\ч.Сколько кил??метров мог пройти Дима за это время?
Алгебра
Дима шел 3 часа ,при этом его скорость была больше 4 км\ч,но меньше 6 км\ч.Сколько кил??метров мог пройти Дима за это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше 4 и меньше 6 только число 5 следовательно, если он шёл 3 часа, то он прошёл 5*3=15км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1)Какова характеристика предложения: Приди я вовремя , помог бы вам обязательно , ??отому что должен помочь . 1.сложное бессоюзное предложение ...
Алгебра
Русский язык
Английский язык