Дима шел 3 часа ,при этом его скорость была больше 4 км\ч,но меньше 6 км\ч.Сколько кил??метров мог пройти Дима за это время?

Алгебра
Дима шел 3 часа ,при этом его скорость была больше 4 км\ч,но меньше 6 км\ч.Сколько кил??метров мог пройти Дима за это время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше 4 и меньше 6 только число 5 следовательно, если он шёл 3 часа, то он прошёл 5*3=15км
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