Дима шел 3 часа ,при этом его скорость была больше 4 км\ч,но меньше 6 км\ч.Сколько кил??метров мог пройти Дима за это время?

Алгебра

Дима шел 3 часа ,при этом его скорость была больше 4 км\ч,но меньше 6 км\ч.Сколько кил??метров мог пройти Дима за это время?

Автор: Гость