1)Какова характеристика предложения: Приди я вовремя , помог бы вам обязательно , ??отому что должен помочь . 1.сложное бессоюзное предложение 2 сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью 3 сложноподч...
Русский язык
1)Какова характеристика предложения: Приди я вовремя , помог бы вам обязательно , ??отому что должен помочь . 1.сложное бессоюзное предложение 2 сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью 3 сложноподчиненное предложение с одним придаточным 4 простое осложненное предложение 5 сложноподчиненное предложение с двумя придаточными ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сложное предложение - это единица языка, состоящая из нескольких простых предложений, связанных между собой союзной, бессоюзной или разными типами связи.Союзное подчинительное предложение - это главное и придаточное, связанные подчинительной связью(подчин. союзом или союзным словом)от главного задается вопрос к придаточному.-Не помню, где я это слышала.-Нет уж дней тех светлых боле, как под каждым ей листком был готов и стол и дом.2.-4, 5.
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