Сравните дроби с числом 1/2, а затем между собой
Математика
Сравните дроби с числом 1/2, а затем между собой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) 1/3<1/2 3/4>1/2 1/3<3/4 б) 1/4<1/2 5/6>1/2 1/4<5/6 в) 2/5<1/2 5/8>1/2 2/5<5/8 г) 4/5>1/2 3/7<1/2 4/5>3/7 д) 7/13>1/2 8/17<1/2 7/13>8/17 е) 8/17<1/2 10/19>1/2 8/17<10/19
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