Сравните дроби с числом 1/2, а затем между собой

Математика
Сравните дроби с числом 1/2, а затем между собой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) 1/3<1/2     3/4>1/2     1/3<3/4 б) 1/4<1/2     5/6>1/2     1/4<5/6 в) 2/5<1/2     5/8>1/2     2/5<5/8 г) 4/5>1/2     3/7<1/2     4/5>3/7 д) 7/13>1/2     8/17<1/2     7/13>8/17 е) 8/17<1/2     10/19>1/2     8/17<10/19

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