Определите географические координаты водопада анхель,применив градусную сеть физической карты
География
Определите географические координаты водопада анхель,применив градусную сеть физической карты
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координаты: 5 с. ш. 62 з. д
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