Помогите плииз (848)упр

Гость: Гость:

1)До тысяч: а) 8000 б) 7000 в)9000 2) до сотен: а)8400 б)6700 в)9400 3)до десятых: а)8420 б)6740 в)9420 4)до единиц: а) 8419 б)6745 в)9421 5) до десятых: а)8419,3 б)6745,3 в)9421,5 6)до сотых: а)8419,36 б)6745,29 в)9421,53 7) до тысячных: а) 8419,358 б)6745,289 в)9421,531