Разбор слова лес как часть речи )))

Русский язык
Разбор слова лес как часть речи )))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес- существительное. Корень - лес
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