Длина Волги 3690 километров туристы прошли на лодках третью часть ее длины сколько ??ней не плыли если двигались со скоростью 6 километров в час и ежедневно находились в плавании по 5 часов

Математика

Длина Волги 3690 километров туристы прошли на лодках третью часть ее длины сколько ??ней не плыли если двигались со скоростью 6 километров в час и ежедневно находились в плавании по 5 часов

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