Длина Волги 3690 километров туристы прошли на лодках третью часть ее длины сколько ??ней не плыли если двигались со скоростью 6 километров в час и ежедневно находились в плавании по 5 часов
Математика
Длина Волги 3690 километров туристы прошли на лодках третью часть ее длины сколько ??ней не плыли если двигались со скоростью 6 километров в час и ежедневно находились в плавании по 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3690/3 = 1230 (км) всего . 2) 6*5 = 30 (км) за день проплывали . 3) 1230/30 = 41 (день) плыли. Ответ: 41 день
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