Загадка про весну 3 клас

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Загадка про весну 3 клас
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Автор: Гость
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Гость:
З кинцем зими прейде вана  улюбленеця всих 
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