. Дано утверждение: У равностороннего треугольника все углы равны. А) Запиши утве??ждение, обратное данному. Б) Определи справедливость обратного утверждения. В) Докажи это утверждение.

Математика

. Дано утверждение: У равностороннего треугольника все углы равны. А) Запиши утве??ждение, обратное данному. Б) Определи справедливость обратного утверждения. В) Докажи это утверждение.

Автор: Гость