. Дано утверждение: У равностороннего треугольника все углы равны. А) Запиши утве??ждение, обратное данному. Б) Определи справедливость обратного утверждения. В) Докажи это утверждение.
Математика
. Дано утверждение: У равностороннего треугольника все углы равны. А) Запиши утве??ждение, обратное данному. Б) Определи справедливость обратного утверждения. В) Докажи это утверждение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Если все углы равны то этот треугольник равносторонний Б)
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