Дима уехал из дома на экскурсию 12:00 и вернулся 18 и того же дня сколько часов демони?? бы не было дома

Математика

Дима уехал из дома на экскурсию 12:00 и вернулся 18 и того же дня сколько часов демони?? бы не было дома

Автор: Гость