Дима уехал из дома на экскурсию 12:00 и вернулся 18 и того же дня сколько часов демони?? бы не было дома

Математика
Дима уехал из дома на экскурсию 12:00 и вернулся 18 и того же дня сколько часов демони?? бы не было дома
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-12=6(часов)- Димы не было дома Ответ: Димы не было дома 6 часов.
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