А именно где? Ну там Южная Америка,Африка,Евразия,Северная Америка,Антарктида, Австралия??? ( где Располагался древнейший район земледелия)

География

А именно где? Ну там Южная Америка,Африка,Евразия,Северная Америка,Антарктида, Австралия??? ( где Располагался древнейший район земледелия)

Автор: Гость