А именно где? Ну там Южная Америка,Африка,Евразия,Северная Америка,Антарктида, Австралия??? ( где Располагался древнейший район земледелия)

География
А именно где? Ну там Южная Америка,Африка,Евразия,Северная Америка,Антарктида, Австралия??? ( где Располагался древнейший район земледелия)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка, ведь именно она является родиной человечества, и соответственно древнейшим районом земледелия
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