Горная система . Кубановедение

Другие предметы
Горная система . Кубановедение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горная система — горы (или их крупная часть), объединённые территориально, имеющие общую причину происхождения и обладающие морфологическимединством[1]. Горная система состоит из совокупности горных хребтов, горных массивов, нагорий, межгорных впадин идолин. Отдельные крупные составляющиерельефа горной системы (хребты, впадины), представляют собой проявление единого механизмагорообразования и связаны между собой. Понятие «Горная система» нередко совпадает с понятием «горная страна», но может быть её частью или объединять в себе несколько горных стран. Горный пояс представляет собой несколько горных систем, вытянутых в единую полосу. В пределах горной системы, как правило, преобладает какой-то один тип гор — складчатых, глыбовых, вулканических и других. Как правило, горная система привязана к определённым тектоническим элементамземной коры: молодым складчатым областям, где горные породыподвергаются сжатию и сминаются в складки; рифтовым зонам, где происходит растяжение коры; активизированным платформам, где происходит раздробление древних горных пород на блоки и их поднятие и другим[1].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Выделите наиболее характерные черты природы Тихого океана
Ответить
Математика
Сколько процентов составляет 7,2 градуса от полного угла?
Ответить
Английский язык
Напиши рифмующиеся буквы к А, M, B английского алфавита
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с Английским)
Ответить
Литература
Почему лис из маленького принца такой недоверчивый?
Ответить