Горная система . Кубановедение

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Горная система — горы (или их крупная часть), объединённые территориально, имеющие общую причину происхождения и обладающие морфологическимединством[1]. Горная система состоит из совокупности горных хребтов, горных массивов, нагорий, межгорных впадин идолин. Отдельные крупные составляющиерельефа горной системы (хребты, впадины), представляют собой проявление единого механизмагорообразования и связаны между собой. Понятие «Горная система» нередко совпадает с понятием «горная страна», но может быть её частью или объединять в себе несколько горных стран. Горный пояс представляет собой несколько горных систем, вытянутых в единую полосу. В пределах горной системы, как правило, преобладает какой-то один тип гор — складчатых, глыбовых, вулканических и других. Как правило, горная система привязана к определённым тектоническим элементамземной коры: молодым складчатым областям, где горные породыподвергаются сжатию и сминаются в складки; рифтовым зонам, где происходит растяжение коры; активизированным платформам, где происходит раздробление древних горных пород на блоки и их поднятие и другим[1].