Почему лис из маленького принца такой недоверчивый?

Гость: Гость:

Лис не доверяет Маленькому Принцу, потому что боится людей - "у них есть ружья". Он говорит, что люди хороши только тем, что "разводят кур". А еще Лис впервые видит Маленького Принца, он не знает, представляет ли он для него опасность, какой у Маленького Принца характер, умеет ли он дружить. Пока Маленький Принц для него просто маленький мальчик. "Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как и сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя только лисица, точно такая же, как и сто тысяч других лисиц..." Все, по словам Лиса, изменится, они начнут дружить и доверять друг другу, как только Маленький Принц его приручит.