Дима выписал 9 последовательных четных натуральных чисел. Оказалось, что самое бо??ьшое из них вдвое больше самого маленького. Чему равно самое маленькое число?
Математика
Дима выписал 9 последовательных четных натуральных чисел. Оказалось, что самое бо??ьшое из них вдвое больше самого маленького. Чему равно самое маленькое число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое маленькое число 8
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