Диоганаль трапеции ABCD делит её на 2 прямоугольных равнобедренных треугольника.На??дите среднюю линию трапеции ,если Sacd=144см^2 x-apple-ql-id://32E9AC5E-F05D-46EB-9247-7D1F5397F599/x-apple-ql-magic/419823B8-63B3-40AA-9145-3...
Геометрия
Диоганаль трапеции ABCD делит её на 2 прямоугольных равнобедренных треугольника.На??дите среднюю линию трапеции ,если Sacd=144см^2 x-apple-ql-id://32E9AC5E-F05D-46EB-9247-7D1F5397F599/x-apple-ql-magic/419823B8-63B3-40AA-9145-30BF9A63E756.pdf
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. диагональ трапеции делит ее на два прямоугольных равнобедренных треугольника, то наша трапеция - квадрат. S = a^2, значит сторона равна 12 см. И, следовательно, ср. линия тоже равна 12 см.
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