ПОМОГИТЕ СРОЧНО а) 1,706-0,28*6,09 б) 1,37:0,1+0,783*100 в) 7,02-0,02*(0,82:0,4-0,35)
Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО а) 1,706-0,28*6,09 б) 1,37:0,1+0,783*100 в) 7,02-0,02*(0,82:0,4-0,35)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1,706-1,7052=0,0008 б)13,7+78,3=92 в)7,02-0,02*(2,05-0,35) 7,02-0,034=6,986
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