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Отгадайте слова спрятанные в изографах
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Отгадайте слова спрятанные в изографах
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фонарик, утюг, гусь.
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