Написать 5 предложений с причастным оборотом о городе

Гость: Гость:

Мы посадили помидоры,подаренные бабушкой В огороде была мама,поливающая огурцы Я ел морковку,уродившуюся в этом году На улице моросил дождь,размывающий наши грядки Я ел малину,выросшую у нас в огороде