Написать 5 предложений с причастным оборотом о городе
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Написать 5 предложений с причастным оборотом о городе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы посадили помидоры,подаренные бабушкой В огороде была мама,поливающая огурцы Я ел морковку,уродившуюся в этом году На улице моросил дождь,размывающий наши грядки Я ел малину,выросшую у нас в огороде
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