Написать 5 предложений с причастным оборотом о городе

Русский язык
Написать 5 предложений с причастным оборотом о городе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы посадили помидоры,подаренные бабушкой В огороде была мама,поливающая огурцы Я ел морковку,уродившуюся в этом году На улице моросил дождь,размывающий наши грядки Я ел малину,выросшую у нас в огороде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2,3,4 помогите Пожалуйста
Ответить
Биология
В современной системе животного мира моллюски относятся к 1)подцарству 2)типу 3)классу 4)отряду
Ответить
Русский язык
Помогите! Здесь нарисованы предметы названия которых относятся к 3-му склонению. Запиши их в форме творительного падежа единственного числа
Ответить
Русский язык
Слова на букву о в начале слова !
Ответить
Алгебра
Y'=3y решите уравнение
Ответить