В современной системе животного мира моллюски относятся к 1)подцарству 2)типу 3)классу 4)отряду

Биология
В современной системе животного мира моллюски относятся к 1)подцарству 2)типу 3)классу 4)отряду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)подцарству   это же очевидно)))                                                                
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