2,3,4. Помогите пожалуйста)
Английский язык
2,3,4. Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 1.any 2.any 3.some 4.no 5.is 3 1.no 2.some 3.any 4.some 5.any 4 1Are there someany tomatoes in the fridge? 2.Is there any hot chocolate? 3.Are there any cheese sandwiches? 4.Is there any salt? ANY используется в отрицательных и вопросительных предложениях ;)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
1. Подтверди пословицами и поговорками что человек рождён для добра. 2. Выбери одн?? изречение для размышления и вырази свои мысли о нём. 3.Про...
Другие предметы
Математика