Помогите решить физику. задача номер 5 частица движется вдоль оси х при соблюдени?? следующих условий положения функции : x(t) = 3t^2-2t+4 какова была его среднее ускорение в течение интервала t=1s, to t=4s

Физика
Помогите решить физику. задача номер 5 частица движется вдоль оси х при соблюдени?? следующих условий положения функции : x(t) = 3t^2-2t+4 какова была его среднее ускорение в течение интервала t=1s, to t=4s
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение x=2-2*t+3*t^2 соответствует равноускоренному движению с постоянным ускорением 6 м/с2, и время не влияет на величину ускорения. Может быть речь идет о средней скорости??
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