дивизия отступала глухими проселками, а то и бездорожьем, по темному и болотистом?? Ржевскому полесью. На склоне небольшого пригорка, у самой дороги, одиноко стояла молоденькая береза. у нее была нежная и светлая атласная кожиц...

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дивизия отступала глухими проселками, а то и бездорожьем, по темному и болотистом?? Ржевскому полесью. На склоне небольшого пригорка, у самой дороги, одиноко стояла молоденькая береза. у нее была нежная и светлая атласная кожица. Береза по-детски радостно взмахивала ветвями, точно восторженно приветствуя солнце. Играя, ветер весело пересчитывал на ней звонкое червонное золото листвы. казалось, что от нее, как от сказочного светильника, струился тихий свет. Было что-то задорное,даже дерзкое в ее одиночестве среди неприглядного осеннего поля. Увидев березу, Андрей сразу понял, что природой она одарена чем-то таким, что на века утверждало ее в этом поле. И Андрей внезапно свернул с дороги. Он подошел к березе, и ему вдруг показалось, словно что-то рвется в груди... ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ!! 1. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 2. Составь и запиши основную мысль текста. 3. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно читатели поняли его содержание. 4. В 1-м предложении найди слово, строение которого соответствует схеме: приставка, корень, окончание. 5. Выпиши из 10-го предложения все глаголы в той форме, в которой они стоят в предложении, укажи морфологические признаки одной из форм. Заранее спасибо!

Автор: Гость